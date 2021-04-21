Fatma öğretmen koronavirüse yenildi

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Şehit Bülent Doğan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Gürsoy, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Gürsoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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