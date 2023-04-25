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Fazıl Say: Bu benim için büyük bir mutluluk

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kültür Üniversitesi'nin düzenlediği konserle dinleyicileriyle buluştu. Say, "Bu benim için büyük bir mutluluk" dedi

Fazıl Say: Bu benim için büyük bir mutluluk - Magazin haberleri
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DHA

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kültür Üniversitesi'nin, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği konserle sevenleriyle buluştu. Saat 19.30'da başlayan konsere DHA Genel Müdürü Celal Korkut ve Kültür Üniversitesi öğrencileriyle çok sayıda dinleyici katıldı.

Fazıl Say, konserde besteci Franz Schubert'in iki eserini çaldı. Yaklaşık 1,5 saat süren konser sonrasında Say, dinleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"DEPREM FELAKETİ SEBEBİYLE ÜST ÜSTE ERTELENDİ"

Deprem nedeniyle konserin birkaç kez ertelendiğini söyleyen Fazıl Say, "Biliyorsunuz bu konser 9 Şubat'taydı. Deprem felaketi sebebiyle bir iki kere üst üste ertelendi. Kültür Üniversitesi'nde yaklaşık 18 yıldır hiç aksatmadan her yıl sizlerle buluşuyoruz. Bu benim için büyük bir mutluluk. Bu deprem felaketi üzerine bir de karışık günlerde Schubert'in iki tane muazzam başyapıtının ve son eserlerin programda olması biraz bizi başka dünyalara, başka fikirlere ve başka konsantrasyonlara götürür diye düşünüyorum. Bu çalacağım iki eser onun ölümünden hemen önce bestelediği ve büyük, enteresan duyuşlar içeren, kimi zaman öteki dünyadan sesler duyduğuna inandım. Meleklerin, Azrail'in havada uçuştuğu, piyanosunun etrafında hissettiğim bir eser. Önce en son eserini çalacağım. Kasım ayında hayatını kaybetmişti. Schubert'in son eseri piyano için. Eserin seri sayısı yani beste numarası olarak 960, düşünün 30 yaşında hayata veda eden ve 960 tane eser bestelemiş... Bu onun son eseri ve 4 bölümlü bu eser, uzun da bir giriş bölümü var. Yaklaşık kırk dakikalık bir dört bölüm dinleyeceksiniz" dedi.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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