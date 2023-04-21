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Haberler Müzik Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak - Magazin haberleri
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Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak

Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez konserde seslendirilecek

Fazıl Say'ın bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan'da İzmir'de dinleyicilerle buluşacak - Magazin haberleri
AA

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelediği '100. Yıl Marşı', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) ilk kez konserde seslendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; AASSM Büyük Salon'da '100. Yıl Marşı'nı halkla ücretsiz buluşturacak etkinliğin sunuculuğunu sanatçı Engin Hepileri üstlenecek. '100. Yıl Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Fazıl Say, Serenad Bağcan ile konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fazıl Say, bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesinin on yıllara uzanan bir süreç olduğunu kaydetti.

Bestelediği marşın içine sindiğini aktaran Fazıl Say, "Bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkânlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum. 'Ver elini' diye yazmış şair Ayten Mutlu. Bestelediğim '100. Yıl Marşı'nın sözlerinde ben onu çoğalttım. 'Ver ver ver ver elini' diye yazdım. Çünkü biz halkız, bir bütünüz. Yüz yıl önce de yüz yıl sonra da bir bütün olacağız. Birbirimizin elini tutarsak, 'Ver elini' dersek her şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aylarca süren ve büyük emek verilen bir süreç sonrasında Türkiye'ye yakışan bir marşı buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Tunç Soyer, Fazıl Say önderliğinde 230 kişilik dev bir kadro ile Cumhuriyet'e en güzel hediyeyi vereceklerini vurgulayarak, "Çok heyecanlıyız. Çok gururluyuz. Bu heyecan ve coşkuya ortak olmak isteyen herkesi 23 Nisan akşamı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ne bekliyoruz" dedi.

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