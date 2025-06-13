Fazıl Say'dan 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, 15 Haziran'da Gaziantep'ten başlayarak 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesine çıkacak
Piyanist ve besteci Fazıl Say, 'Piyano Başında 50 Yıl' turnesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
Say, turne kapsamındaki konserlerde, yeni eserlerinin yanı sıra beğeni toplayan solo piyano bestelerinden oluşan özel repertuvar sunacak.
Usta piyanist ve besteci, turne kapsamında 15 Haziran'da Gaziantep, 16 Haziran'da Adana, 17 Haziran'da Mersin, 30 Haziran'da İzmir, 29 Temmuz'da Ayvalık, 30 Temmuz'da ise Bodrum'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Etkinlik biletlerine Bubilet'ten ulaşılabilir.