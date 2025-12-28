Fazıl Say, sanatseverleri buluşturdu

Uluslararası sanat dünyasının önde gelen piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say’ın her yıl büyük ilgi gören geleneksel yıl sonu konserleri, 27 Aralık Cumartesi günü İstanbul Volkswagen Arena’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yoğun talep üzerine programa eklenen öğleden sonra saat 16.00 konseriyle daha da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan etkinlik, sezonun en dikkat çekici sanat buluşmalarından biri oldu.

İKİ BÜYÜK ESER TÜRKİYE'DE İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

Fazıl Say’ın yıl sonu buluşmasında, 'Mother Earth' Piyano Konçertosu ve 'Mozart ve Mevlana' adlı iki büyük eserin Türkiye prömiyerleri gerçekleştirildi. Sezonun en dikkat çekici sanat etkinliklerinden biri olarak öne çıkan konser serisi, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

'MOTHER EART' İLE GÜÇLÜ AÇILIŞ

Konserin ilk bölümünde, gezegenimizin geleceğine dikkat çeken ve uluslararası alanda yankı uyandıran “Mother Earth” adlı piyano konçertosu seslendirildi. Eser, piyanoda Fazıl Say’ın yorumuyla; genç kuşağın öne çıkan şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlandı. Venditti’nin orkestra ile kurduğu dengeli ve berrak anlatım, eserin dramatik gücünü belirginleştirdi.

BATI VE DOĞU'NUN BULUŞMASI: MOZART VE MEVLÂNÂ Konserin ikinci yarısında, Fazıl Say'ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal birikiminin ürünü olan 'Mozart ve Mevlana', Türkiye'de ilk kez sahnelendi. Batı müziği geleneği ile Doğu'nun kadim düşüncesini aynı sahnede buluşturarak Batı ve Doğu arasında güçlü bir sentez sundu. Eser; şef Nil Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü ve tenor Uğur Etiler, bas Burak Bilgili, neyzen Burcu Karadağ ve kudümde Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirildi. "GEL NE OLURSAN OL YİNE GEL" Mevlânâ'nın; 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısı ve 'Yedi Öğüt' şiirleri, Fazıl Say'ın eşi, flüt sanatçısı Aslıhan And Say tarafından seslendirildi. Bu özel bölümde Aslıhan And Say'a, ney sanatçısı Burcu Karadağ eşlik etti. Söz, nefes ve müziğin birleştiği bu anlar, salonda derin bir duygusal etki yarattı. Binlerce izleyicinin yoğun duygular paylaştığı bu sanat buluşması, sezonun en etkileyici konserleri arasında yerini aldı.