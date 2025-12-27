Habertürk
        Fazıl Say'ın prömiyerinde korkulan anlar - Magazin haberleri

        Fazıl Say’ın prömiyerinde korkulan anlar

        Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konseri, solistin sahnede rahatsızlanması nedeniyle yarıda kaldı

        Giriş: 27.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:07
        Prömiyerde korkulan anlar
        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel hale gelen 'Yıl Sonu Konserleri' kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşturdu.

        Ancak prömiyerde endişe dolu anlar yaşandı.

        Fazıl Say’ın konseri sırasında solist aniden rahatsızlandı. Sahnedeki müdahalenin ardından konser yarıda kesilirken, solist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

