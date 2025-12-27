Fazıl Say’ın prömiyerinde korkulan anlar
Fazıl Say'ın 'Türkiye Prömiyerleri' konseri, solistin sahnede rahatsızlanması nedeniyle yarıda kaldı
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geleneksel hale gelen 'Yıl Sonu Konserleri' kapsamında, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla bestelediği 'Mother Earth' adlı piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşturdu.
Ancak prömiyerde endişe dolu anlar yaşandı.
Fazıl Say’ın konseri sırasında solist aniden rahatsızlandı. Sahnedeki müdahalenin ardından konser yarıda kesilirken, solist tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.