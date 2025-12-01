Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FB-GS DERBİ SAATİ VE CANLI YAYIN KANALI | Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de derbi heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Her iki takım da zirve yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım derbiye 7 önemli eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında cezalı olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almayacak. Bu sebeple Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri en çok merak edilen konular arasında. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde rakibini mağlup ederek liderliğe yükselmek istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmandan 3 puanla ayrılıp liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan dev derbi için nefesler tutulmuş durumda. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’ler hakkında detaylar…

        2

        FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranından yayınlanacak.

        Dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

        4

        İKİ TAKIMDA SON DURUM

        Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 32 puanla zirvede yer alıyor.

        9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        5

        GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle bugünkü derbide sahaya çıkamayacak.

        Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek.

        Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

        6

        ÜÇ ÖNEMLİ OYUNCU DÖNÜYOR

        Galatasaray'da sakatlıktan çıkan üç önemli futbolcu derbiye yetişti.

        Geçirdiği kasık fıtığı operasyonu nedeniyle son 4 resmi müsabakayı kaçıran Yunus Akgün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen ile dizindeki ağrı sebebiyle son mücadelede takımdaki yerini alamayan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

        Üç futbolcu da teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek. Victor Osimhen ile Lemina'nın ilk 11'de forma giymesi, Yunus'un ise başlangıç kadrosunda riske edilmemesi bekleniyor.

        7

        ÇAĞLAR VE SZYMANSKI BELİRSİZ

        Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

        Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

        8

        SINIRDA TEK İSİM

        Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        9

        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri (Talisca)

        GALATASARAY: Uğurcan, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kendi kullandığı TIR'ın altında kaldı
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Kayseri'de yaşandı... Soba borusu ölümü oldu!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Genç kadın misafirlikte öldü! Sahte alkol iddiası!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu