FC Seoul - Gyeongnam FC maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. FC Seoul, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. FC Seoul 23 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Gyeongnam FC 33 puanda ve 2. sırada. FC Seoul son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gyeongnam FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 266. İddaa'da FC Seoul kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Gyeongnam FC kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

FC Seoul son haftadaki Busan I Park müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC, Jeju United karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FC Seoul, 12 gol attı ve 11 gol yedi.

Gyeongnam FC, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gyeongnam FC 15 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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