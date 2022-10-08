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Haberler Gündem 3. Sayfa FECİ KAZA! Son dakika: İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kaldı
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İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kaldı

İzmir'den İstanbul'a gelen bir kadın yolcu, Alibeyköy Otoparkı'nda kendisini getiren otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

FECİ KAZA! Son dakika: İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kaldı
İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kaldı
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İHA

Alibeyköy Cep Otogarı’nda geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın feci şekilde can verdi.

Olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a seyahat eden talihsiz kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi. Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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