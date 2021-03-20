Yolcu otobüsü kamyona çarptı! 0:00 / 0:00

DHA

Bolu'da, saat 05.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Karabük ve Bolu arasındaki Kemikli rampası mevkiinde, Bolu yönüne giden kamyonun sürücüsü İsmail Türkoğlu, araç arıza yapınca yolun sağ şeridinde durdu. Bu sırada Kars-İstanbul seferini yapan Erkan Demir yönetimindeki yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı.

ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, içerisinde toplam 17 yolcu bulunan otobüsteki İsmail Can Adıgüzel, Recep Can Adıgüzel ve Cesim Kaya isimli yolcular yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOL, 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Araç geçişleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.

MECBUREN ÇARPMAK ZORUNDA KALDIM

Yolcu otobüsünün sürücüsü Erkan Demir, kazayla ilgili, "Sağ şeritte arıza yapmış. Alkollüymüş zaten. Solumda da araba vardı. Sol tarafa da geçemedim. Mecburen sağ tarafı çarpmak zorunda kaldım" dedi.