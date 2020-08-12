İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor.

KAHVE EŞLİĞİNDE OLAYI KONUŞTULAR

Polis ekipleri, cenazenin başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti. Kütük’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.