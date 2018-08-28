Olay, saat 22.45 sıralarında Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Velit Gökduman’dan haber alamayan ağabeyi bugün 21.00 sıralarında karakola giderek kayıp müracaatında bulundu.

Kayıp müracaatından yaklaşık iki saat sonra park içerisinde hareketsiz bir erkek yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri incelemelerinde yerde yatan şahsın göğsünden tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Olay yeri polislerinin incelemesinde ise ölen kişinin kayıp olarak aranan Velit Gökduman olduğu tespit edildi.

Velit Gökduman’ın cesedinin yaklaşık 2 metre yanında ise tabanca bulundu. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayın cinayet ve intihar olup olmadığı cinayet büro amirliği ekiplerince araştırılıyor.

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