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Beşiktaş'ta korkutan yangın! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Beşiktaş Çarşısı Şair Leyla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 11.30 sıralarında altı katlı binanın giriş katında bulunan et lokantasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre yangın nedeniyle tüm bina duman altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kimi yangını izlerken kimi de cep telefonu ile görüntü almaya çalıştı.