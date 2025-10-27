"PİYASA FED'İN EYLÜL AYINDAKİ TAHMİNLERİNE ŞÜPHEYLE BAKIYOR"

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de Fed'in ekim toplantısında da 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının beklendiğini vurguladı.

Fed'in 9 aylık bir aradan sonra eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşürmeye devam ettiğini anımsatan Knightley, Fed Başkanı Powell'ın bunu bir "risk yönetimi" hareketi olarak nitelendirdiğini belirtti.

Knightley, "Hedefin üzerinde enflasyon bir sorun teşkil ediyor ve tarifeler tehdit oluşturmaya devam ediyor ancak tarife kaynaklı fiyat artışlarının korkulduğu kadar agresif bir şekilde gerçekleşmediğini söylemek doğru olur." dedi.

İş dünyası anketlerinin ekonominin durumu hakkında pek de iyimser bir tablo çizmediğini dile getiren Knightley, bu nedenle Fed'in ekim toplantısında faiz oranlarını düşürmesini ve aralık ayında da 25 baz puanlık bir indirime gideceği öngörüsünde bulundu.

Knightley, şöyle devam etti:

"Fed, eylül ayındaki FOMC toplantısında kendi tahminlerini güncelledi ve yetkililerin medyan beklentisi, bu iki faiz indirimine ek olarak 2026'da yapılacak bir faiz indiriminin enflasyonu kontrol altında tutarken büyümeyi desteklemeye yeteceği yönündeydi. Piyasa, hızla soğuyan iş piyasasının daha agresif eylemler gerektireceğine inanarak bu tahminlere şüpheci yaklaşıyor. Fed'in 2026'da 2 faiz indirimi yapmasını öngörüyoruz."