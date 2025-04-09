Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri bugün itibarıyla devreye girerken piyasalardaki tedirginlik ve dalgalanmalar azalmadan devam ediyor.

Son haftalarda Trump'ın yeni 'ticaret savaşının' küresel resesyona yol açabileceği endişesi Fed'e yönelik beklentilerde de değişime yol açmıştı. Bir ay öncesine kadar piyasalar Fed'den 2025 genelinde 2 veya 3 faiz indirimi bekliyordu. Bugün itibarıyla ise beklenti 5 adet 25 baz puanlık faiz indirimi olarak şekillendi. Bunun yanında sadece 2 hafta önce Fed'den ilk faiz indirimi haziran toplantısında beklenirken bu beklenti mayıs ayına çekildi.

GETİRİLERDE BÜYÜK OYNAKLIK

Ancak özellikle Çin'e getirilen yüzde 50'lik yeni ek vergi ile ABD'nin bu ülkeye uyguladığı tarifenin yüzde 104'e ulaşması 'ticaret savaşının' ticaretle sınırlı kalmama ihtimalini güçlendirdi. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün yüzde 4.14 iken bu sabaha karşı yüzde 4.50'ye kadar yükseldi. Ardından 4.37'ye geriledi.

Şu aşamada kesin olmasa da Çin bu olağan dışı hareketin sorumlusu olarak gösterildi. Ocak sonu itibarıyla Çin'in elinde 760 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyordu. Son tarife kararlarının ardından Çin'in bu portföyünü bir silaha çevirmeye başladığı iddia ediliyor. Dün gece Çin'in 50 milyar dolarlık ABD tahvili sattığı ve faizlerdeki yükselişi tetiklediği ifade edildi.

REKLAM Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı? Haberi Görüntüle Bu noktada pek çok ekonomist tahvil satışlarının bir anda olmasının Çin'e zarar vereceğini ve Fed'in de gerekirse devreye gireceğini ifade etti. TAHVİL İHALESİNE DÜŞÜK İLGİ Yaşanan tahvil satışının bunun yanında dün ABD'de gerçekleştirilen tahvil ihalesine ilginin düşük kalması sebebiyle de yaşanmış olabileceği belirtiliyor. Ancak bu da büyük yatırımcıların ABD'ye finansman sağlamak istemediği anlamına gelir. Şu anda kesin olan tahvillerde büyük bir satış ve faizlerde yükseliş yaşandığı. TAKVİME GÖRE SONRAKİ TOPLANTI 7 MAYIS'TA Normal koşullarda Fed'den 7 Mayıs'a kadar herhangi bir faiz kararı gelmeyecek. Ancak Deutsche Bank analistlerinin bugün yayımladığı sabah notunda Fed'den acil bir faiz indirimi gelebileceği ifade edildi. "FİYATLANMAYA BAŞLANDI" Söz konusu notta şu ifadeler yer aldı: "Yaşanan büyük çaplı satış dalgası göz önüne alındığında, bu durum Fed’in piyasa koşullarını istikrara kavuşturmak için müdahale edip etmeyeceği yönünde soru işaretleri doğuruyor. Hatta Fed fon vadeli işlemlerinden de görebileceğimiz üzere, piyasalar tıpkı Covid krizi ve 2008’deki küresel finansal krizin zirvesinde olduğu gibi, acil bir faiz indirimi olasılığını giderek daha fazla fiyatlanmaya başladı."