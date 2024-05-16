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        Haberler Kısayol Fed faiz kararı Mayıs 2024: Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, bu ay faiz oranı düşer mi, piyasalarda beklenti ne yönde?

        Küresel piyasalarda gözler Fed'e döndü! Fed Mayıs ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        Piyasalarda belirleyici bir role sahip olan Fed'in Mayıs faiz kararı bekleniyor. Son açıklanan kararda politika faizini sabit tutan Fed, faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerektiğini vurguluyor. Son yayınlanan raporda 'enflasyon geçtiğimiz yılda düşse de yüksek kalmayı sürdürdüğü' belirtildi. Peki, Fed Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:15 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:15
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        Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı ve faiz oranlarının ne zaman düşüreceği merak ediliyor. Bunun yanı sıra, faiz kararında en büyük rol oynayan ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan'da aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 3.4 yükseldi. Son verilerin, Fed'in kararını nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Peki, Fed Mayıs faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        FED MAYIS AYI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        Takvime göre 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da saat 21.00 - 22.00 arasında duyurulacak.

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        FED FAİZİ NE ZAMAN DÜŞÜRÜR, TAHMİNLER NE YÖNDE?

        Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonu düşürmede açıkça bir ilerleme görene kadar faiz oranlarının mevcut "kısıtlayıcı" seviyelerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, Eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

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        2024 FED TOPLANTI TARİHLERİ

        Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

        11-12 Haziran 2024,

        30-31 Temmuz 2024,

        17-18 Eylül 2024,

        6-7 Kasım 2024,

        17-18 Aralık 2024.

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