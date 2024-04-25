Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı için geri sayım başladı. Döviz, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları, FED toplantısında faiz konusunda nasıl bir adım atılacağını yakından takip edecek. Hatırlanacağı gibi FED, mart ayı faiz toplantısında, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. İşte 2024 Nisan ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
Piyasaların gözü nisan ayı FED faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toplantı öncesinde enflasyon ve faiz kararına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek toplantıda, faiz konusunda nasıl bir yol izleneceği netlik kazanacak. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, FED faiz kararı beklentisi ne yönde?" İşte FED faiz toplantısı tarihi...
FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21.00 - 22.00 sıralarında açıklanacak.
NİSAN AYINDA FED FAİZİ DÜŞÜRÜR MÜ?
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin geçen yılki performansının "oldukça güçlü" olduğunu anımsattı.
Artan arzın güçlü büyümeyi, harcamaları ve istihdamı desteklemesi ve enflasyondaki kayda değer düşüş nedeniyle geçen yıl yüzde 3'ün üzerinde bir büyüme elde ettiklerini dile getiren Powell, "Son veriler, sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasında devam eden güç olduğunu ancak aynı zamanda yüzde 2 enflasyon hedefimize dönüş konusunda bu yıl daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösteriyor." diye konuştu.
FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK
Powell, para politikasını gevşetmeden önce enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyerek, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enflasyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı.
Bununla beraber, ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyonuna ilişkin verilerden alınan karışık sinyaller, Fed'in faiz indirimlerine Haziran ayında başlama ihtimalini sekteye uğratan başka bir gelişme oldu.
MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayı faiz toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.