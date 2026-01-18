Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Yılın ilk Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2026 Ocak Fed toplantı tarihi

        Fed faiz kararı toplantı takvimi: 2026 Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Küresel piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılındaki ilk faiz kararına çevrildi. Aralık ayında politika faizinde indirime giden FED'in ocak ayındaki toplantıda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olurken, enflasyon ve istihdam verilerinin karar sürecinde belirleyici rol oynayacağı belirtiliyor. Piyasalarda ise yeni bir faiz indiriminin nisan ayına kadar ötelenebileceği beklentisi ağırlık kazanmış durumda. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 18.01.2026 - 18:58 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:05
        ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz toplantısıyla küresel finans piyasalarının seyrini etkileyecek kritik bir karara hazırlanıyor. Son toplantı tutanaklarında bazı yetkililerin faizlerin bir süre sabit tutulmasından yana görüş bildirmesi dikkat çekerken, enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi halinde ilerleyen aylarda yeni indirimlerin gündeme gelebileceği mesajı verildi. Ocak ayı toplantısı öncesinde yatırımcılar, FED’in bir sonraki adımını yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

        Ocak: 27 - 28 Ocak

        Mart: 17 - 18 Mart

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

