FED faiz toplantısı Aralık 2025: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. Hatırlanacağı gibi ekim ayındaki son toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirmişti. Bu bağlamda aralık ayında gerçekleşecek faiz toplantısında Fed'in nasıl bir tutum izleyeceği, faiz indirimine devam edip etmeyeceği merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Aralık 2025 FED faiz toplantısı tarihi...
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısında bekleyiş sürüyor. Belirsizlik ortamında, Fed’in "bekle-gör" pozisyonuna geçebileceğine yönelik beklentiler artarken, para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı belli oranda geriledi. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte detaylar...
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.
Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.