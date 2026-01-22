FED faiz toplantısı tarihi: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklıyor. ABD'de açıklanan veriler ve aşağı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederken, işsizlik oranının gerilemesi Fed'in faiz indirimlerinde bir süre beklemede kalabileceği öne çıkardı. Fed aralık ayında gerçekleşen yılın son toplantısında Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2026 Ocak FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk faiz toplantısı, ocak ayının son haftasında gerçekşecek FED toplantısında açıklanacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. FED faiz toplantısı tarihi kadar, toplantıdan çıkacak faiz kararı da küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed toplantısı 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 28 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.
Enflasyon raporunda, Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) ilişkin ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından yer almadı.
ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.
Söz konusu verilerin ışığında Fed'in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler göze çarptı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcıların mart ve nisan aylarına yönelik beklentilerinin de bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştığı izleniyor.