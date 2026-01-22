FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk faiz toplantısı, ocak ayının son haftasında gerçekşecek FED toplantısında açıklanacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. FED faiz toplantısı tarihi kadar, toplantıdan çıkacak faiz kararı da küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...