Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken ABD'de bugün açıklanan veriler 'sert iniş' korkularının azalmasına yol açtı
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD ekonomisi ve para politikaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.
St. Louis Fed Başkanı, daha önce faiz indirimi fikrini desteklemeden önce bir dizi düşük enflasyon rakamı görmek istediğini söylemişti.
ENFLASYON 40 AYIN DİBİNDE
Özellikle mayıs, haziran ve temmuz enflasyon rakamları genel olarak piyasa beklentilerinin atında kaldı. Dün açıklanan verilere göre temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 ile 40 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Musalem, bunun yanında konuşmasında işsizlik tehdidinin yerini işsizlik tehdidinin aldığını söyledi.
İŞSİZLİK RAKAMLARI SERT İNİŞ KORKUSU YAŞATTI
Temmuz ayında ABD'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 4.3'e yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4.1'de kalması yönündeydi. 2 hafta önce açıklanan istihdam verileri ABD'de 'sert iniş' korkularını alevlendirmiş, Fed'in faiz indirimi adımı için geç kalıp kalmadığı tartışmalarını alevlendirmişti.
BUGÜN AÇIKLANAN VERİLER KORKUYU AZALTTI
Buna karşılık bugün açıklanan son verilerde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiği görüldü.
Yine bugün açıklanan verilere göre ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
Özellikle perakende satışlardaki yükseliş resesyon korkularını azaltırken Fed'den eylül toplantısında indirim gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENİYOR
Bugün itibarıyla piyasalar Fed'in 18 Eylül'de 25 baz puanlık indirime gitmesine yüzde 75 ihtimal veriyor. Kalan yüzde 25'lik ihtimal ise 50 baz puanlık bir indirime işaret ediyor. Yani piyasa da Fed'in faizi sabit tutacağına artık ihtimal verilmiyor. Faiz indirimlerinin büyüklüğü ve 2024 genelinde kaç kez faiz indirimine gidileceği şu anda piyasaların ana konuları olarak öne çıkıyor.