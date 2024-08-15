Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD ekonomisi ve para politikaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Musalem, Fed'in yavaşlayan enflasyona cevaben faizleri indirmesinin "zamanının yaklaşmış olabileceğini" belirtti. Musalem, son enflasyon rakamlarının Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine kademeli olarak inildiğine dair güvenini artırdığını sözlerine ekledi.

St. Louis Fed Başkanı, daha önce faiz indirimi fikrini desteklemeden önce bir dizi düşük enflasyon rakamı görmek istediğini söylemişti.

ENFLASYON 40 AYIN DİBİNDE

Özellikle mayıs, haziran ve temmuz enflasyon rakamları genel olarak piyasa beklentilerinin atında kaldı. Dün açıklanan verilere göre temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3'lük beklentiye karşın yüzde 2.9 ile 40 ayın en düşük seviyesine geriledi.

REKLAM Musalem, bunun yanında konuşmasında işsizlik tehdidinin yerini işsizlik tehdidinin aldığını söyledi. İŞSİZLİK RAKAMLARI SERT İNİŞ KORKUSU YAŞATTI Temmuz ayında ABD'de işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 4.3'e yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4.1'de kalması yönündeydi. 2 hafta önce açıklanan istihdam verileri ABD'de 'sert iniş' korkularını alevlendirmiş, Fed'in faiz indirimi adımı için geç kalıp kalmadığı tartışmalarını alevlendirmişti. BUGÜN AÇIKLANAN VERİLER KORKUYU AZALTTI Buna karşılık bugün açıklanan son verilerde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 10 Ağustos ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiği görüldü.