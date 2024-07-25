Fedon'un yanık olmadığı yıllar
Fedon; her yıl, mayıs - haziran arasında denize yaptığı atlayışlarla adeta yaz mevsiminin habercisi. Fedon, ayrıca bronzlaşmanın simgesi. Öyle ki yıllarca bronzlaşmamış halini görmedik. Ünlü şarkıcının yanık tenli olmadığı yıllara ait fotoğraflarına ulaştık
Rum asıllı Türk şarkıcı, taverna müziği yorumcusu Fedon Kalyoncu'yu, seslendirdiği şarkıların yanı sıra her yıl sezon başında denize yaptığı atlayışlarla da tanıyoruz.
77 yaşındaki şarkıcı, havaların ısınmasıyla beraber yaptığı atlayışlarla adeta yazın temsilcisi haline geldi.
Öyle ki yaz mevsiminin habercisi olan "Karpuz kabuğu denize düşünce" anlayışı "Fedon, denize düşünce" olarak değişime uğradı.
Hâl böyle olunca Fedon Kalyoncu da geleneği bozmuyor ve her yıl denizle buluşmasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Fedon, sadece yaz mevsiminin habercisi değil aynı zamanda bronzlaşmanın simgesi. Öyle ki kendisini yıllarca bronzlaşmamış halde göremedik.
Yaşamının büyük bir kısmını Bodrum'da geçiren Fedon Kalyoncu'nun bronzlaşmamış halini merak ederek gençlik yıllarında çekilen fotoğraflara ulaştık.
Her ne kadar zaman zaman sosyal medyadan fotoğraflarını yayımlasa da ünlü şarkıcının gençlik yıllarında henüz şu anki gibi bronz olmadığı bu fotoğrafları daha önce hiç görmediniz.
Fedon Kalyoncu ve eşi Eda Kalyoncu
Fedon Kalyoncu; "Ben 'Bitti' demeden yaz bitmez."
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Fedon Kalyoncu (1946) / Zoğrafyon Rum Lisesi (1960 - 1961)
Fedon Kalyoncu ve kızı Natali Kalyoncu
Fedon Kalyoncu, vatani görevini 1966'da Amasya Carcurum'da yaptı.
Fedon'un gençliğine dair diğer fotoğraflar şöyle;