İHA'nın haberine göre, 6 ay önce sol kolu ve sol bacağından felç geçiren oyuncu ve tiyatro sanatçısı Hikmet Karagöz, Taksim Meydanı'nda görüntülendi. Felç geçiren Karagöz, yürümekte zaman zaman zorluk çekiyor. Taksim Meydanı'ndan Cihangir Mahallesi'ndeki evine gitmeye çalışan Hikmet Karagöz, kısa bir açıklamada bulundu.

FELÇ GEÇİRDİĞİNİ SANAT CAMİASINDAN SAKLAMIŞ

Ünlü oyuncu 6 aydır yaşadığı sıkıntılara rağmen, felç geçirdiğini sanat camiasından sakladığı ve fizik tedaviye başlayacağını kimseye söylemediği öğrenildi. Yaptığı kısa konuşmada Karagöz, “5-6 ay önce felç geçirdim. Oyunlara çağırıyorlar, gidip oynayıp geliyorum. Bir kızım var o ilgileniyor benimle. Sanat camiasından kimsenin haberi yok. Söylemedim kimseye. Bayramdan sonra fizik tedaviye başlayacağım” dedi.

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