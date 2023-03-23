"Bakım Onarım Komutanlığı olarak bir sistem geliştirdik. Yapılan yürütecin yardımıyla ön ayaklarını kullanarak hayatına devam ediyor. İlaçlarını veriyor, iğnelerini yaptırıyoruz. Şu anda halinden memnun. Alay içinde onu görmeye gelenler var. Hayvanlarımız da bizler gibi birer canlı. Onlar sessiz canlılar. Bizler teşkilat olarak da hayvanlarımıza çok değer veriyoruz. Teşkilat içinde Hayvanları Koruma ve Gözetme adı altında bir birimimiz, özel bir aracımız var."