Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Felçli köpek Çiko için jandarma personeli yürüteç yaptı

Karaman'da iki bacağını kullanamayan ve vücudunda yaralar bulunan köpek, kendisini sahiplenen jandarma personelinin özverili çabasıyla önce hayatta kaldı, sonra da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan yürüteçle ayağa kalktı

ABONE OL
AA
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    İl Jandarma Komutanlığı Bakım Onarım Bölüğünde görev yapan Uzman Çavuş Mikail Sarıtaş, yol kenarında yaralı bulduğu köpeği aracıyla Konya'ya götürdü. Omuriliğinin zarar gördüğü tespit edilen hayvan, iki kez ameliyat edildi.
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    AA'nın haberine göre hayati tehlikeyi atlatan köpeğin arka bacaklarının tutmayacağını öğrenen Sarıtaş, tekrar Karaman'a geldi. Sahiplenerek Çiko adını verdiği köpeği arkadaşlarıyla yaptığı yürüteçle ayağa kaldıran Sarıtaş, hayvana özenle bakıyor.
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    Sarıtaş, sokakta yaralı bulduğu Çiko için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Omuriliğinde kırıklar olan ve sinirleri zedelenen köpeğin bir daha yürüyemeyeceğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü anlatan Sarıtaş, "Köpeği alaya getirdim. Yerde sürünüyordu. 
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    Bu duruma daha çok üzülünce yürüteç fikri ortaya çıktı. Bir parça profil demir, kullanılmış kayış ve tasma parçalarından yürüteç yaptık. Buna da kullanılmayan koltukların altından çıkardığımız tekerlekleri monte ettik. Aparatı da Çiko'ya belinden itibaren bağladık" diye konuştu.
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    "MASKOTUMUZ OLDU"

    Sarıtaş, köpeğe sadece kendisinin değil arkadaşlarının da destek olmak için çaba gösterdiğini belirterek, "Çiko"nun artık tekerlekli yürüteç sayesinde yardım almadan yürüyebildiğini ifade etti.
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    "Şu an sağlıklı. Alayın içinde rahatça geziyor, oynuyor. Çalışma arkadaşlarım ilgi gösteriyor. Herkes onu çok seviyor, mama getiriyor. Çiko'ya yardım edebildiğimiz için mutluyum. Sanki maskotumuz oldu." diyen Sarıtaş, komutanların da kendilerine destek verdiğini kaydetti.
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

    Astsubay Üst Çavuş Furkan Öz ise 'Çiko'nun alayın gözbebeği olduğunu dile getirdi. Komutanlarının ve rütbeli arkadaşlarının bu durumu takdir ettiğini vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

     
  • Jandarma personelinden felçli köpek Çiko'ya yürüteç

     

    "Bakım Onarım Komutanlığı olarak bir sistem geliştirdik. Yapılan yürütecin yardımıyla ön ayaklarını kullanarak hayatına devam ediyor. İlaçlarını veriyor, iğnelerini yaptırıyoruz. Şu anda halinden memnun. Alay içinde onu görmeye gelenler var. Hayvanlarımız da bizler gibi birer canlı. Onlar sessiz canlılar. Bizler teşkilat olarak da hayvanlarımıza çok değer veriyoruz. Teşkilat içinde Hayvanları Koruma ve Gözetme adı altında bir birimimiz, özel bir aracımız var."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.