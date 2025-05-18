Fenerbahçe: 2 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ikas Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Youssef En Nesyri ve 84'de Edin Dzeko kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+4'te Umut Meraş'tan geldi. Ayrıca konuk takımın 10. dakikada Mame Thiam ve 82'de Umut Meraş ile attığı goller, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da kazandığı haftada sezonu 2. sırada tamamlamayı garantiledi ve 81 puana yükseldi. Üst üste 5 maçtır kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Ligin 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

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F.BAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe'de 6 futbolcu, ikas Eyüpspor'a karşı forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra ağrıları bulunan Diego Carlos ve İrfan Can Kahveci, maç kadrosunda yer almadı. RAMS Başakşehir karşısında gördükleri kart nedeniyle cezalı duruma düşen İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat da Eyüpspor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI Fenerbahçe-ikas Eyüpspor karşılaşmasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da kutlandı. Sarı-lacivertli futbolcular, ısınmak için sahaya "İzindeyiz, Minnettarız... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı. Karşılaşma öncesinde tribünlerde açılan dev bayrakla 19 Mayıs kutlandı. Her iki takım futbolcuları sahaya "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı. REKLAM TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi. Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti. ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.