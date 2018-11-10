Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

VakıfBank, üst üste üçüncü galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe ilk yenilgisini aldı.

Maçın birinci setinde VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile sayılar bularak teknik molaya 12-11 önde girdi. Konuk ekip, etkili olduğu seti de 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Fenerbahçe, Bricio ve Vargas'ın etkili atakları sonrası teknik molayı 12-6 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Vargas'ın smaç servislerle sayı bulmasıyla seti 25-21 aldı ve maçta 1-1 beraberliği sağladı.

Fenerbahçe, önde götürdüğü üçüncü setin teknik molasında 12-8 üstünlük yakaladı. Vargas ile iyi hücum yapan ev sahibi takım, bu seti 25-20 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Zhu Ting ile etkili olarak teknik molaya 12-10 önde girdi. İyi savunma yapan VakıfBank, bu sette rakibine 25-21 üstünluk kurarak durumu 2-2'ye getirdi.

Tie-break setinde büyük çekişme yaşandı. Dört sayı geriden gelen VakıfBank, Zhu Ting’in smaç sayılarıyla bu seti 16-14 kazandı.

VakıfBank, karşılaşmayı da 3-2 galibiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE: 2 - VAKIFBANK: 3

FENERBAHÇE: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L), Polen, Sıla



VAKIFBANK: Robinson, Kübra, Cansu, Zhu, Zehra, Slöetjes, Gizem (L), Melis, Ayça, Ebrar, Buket

SETLER: 18-25, 25-21, 25-20, 21-25, 14-16

SÜRE: 131 dakika (25, 28, 27, 30, 21)

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut

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