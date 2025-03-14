Fenerbahçe 4 kez penaltı bekledi! Eskas'a büyük tepki
Fenerbahçe'nin Rangers ile oynadığı maçta 4 kez penaltı bekledi. İlk yarıda Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda Brezilyalı futbolcuya sarı kart çıkarken, yine ilk devrede En-Nesyri'nin vuruşunda rakibin eline gelen topta penaltı kararı çıkmadı. İkinci yarıda Kostic'in şutunda top ceza sahasındaki Rıdvan Yılmaz'ın koluna gelirken, Norveçli hakem Eskas yine beyaz noktaya gitmedi. Son olarak Mert Hakan Yandaş'ın uzatmanın son bölümünde rakibin darbesi sonucu yerde kaldığı pozisyona da hakem ve VAR devam kararı verdi. Eskas'ın Fenerbahçe lehine vermediği penaltılar büyük tartışma yaratırken, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet de hakeme büyük tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a konuk olan Fenerbahçe, maçta 4 kez penaltı bekledi.
İlk olarak karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı.
Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı beklerken, Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca'ya kendisini aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara büyük tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesinde yer alan yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
39'DA İKİNCİ PENALTI BEKLENTİSİ
Fenerbahçe 39. dakikada bir kez daha penaltı bekledi.
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.
RIDVAN YILMAZ ELLE OYNADI MI?
Fenerbahçe'nin maçtaki üçüncü penaltı beklentisi ise 56. dakikada gerçekleşti.
Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Kostic, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından hakem Eskas, oyunu sürdürdü.
MERT HAKAN YERDE KALDI, YİNE PENALTI YOK!
Kanarya uzatmaların son bölümünde ise dördüncü kez penaltı bekledi.
117. dakikada Mert Hakan, ceza sahasında ayağına gelen darbe sonrası yerde kaldı. Jose Mourinho ve futbolcular bu pozisyona uzun süre itiraz etti.
Kısa süreli VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü.