Fenerbahçe 4 kez penaltı bekledi! Eskas'a büyük tepki Fenerbahçe'nin Rangers ile oynadığı maçta 4 kez penaltı bekledi. İlk yarıda Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda Brezilyalı futbolcuya sarı kart çıkarken, yine ilk devrede En-Nesyri'nin vuruşunda rakibin eline gelen topta penaltı kararı çıkmadı. İkinci yarıda Kostic'in şutunda top ceza sahasındaki Rıdvan Yılmaz'ın koluna gelirken, Norveçli hakem Eskas yine beyaz noktaya gitmedi. Son olarak Mert Hakan Yandaş'ın uzatmanın son bölümünde rakibin darbesi sonucu yerde kaldığı pozisyona da hakem ve VAR devam kararı verdi. Eskas'ın Fenerbahçe lehine vermediği penaltılar büyük tartışma yaratırken, sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet de hakeme büyük tepki gösterdi.

Habertürk Giriş: 14.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:08 facebook

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