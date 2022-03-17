Fenerbahçe Kulübü, 6 genç futbolcusuyla Başkan Ali Koç'un da bulunduğu törende sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertlilerde 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 17 yaşındaki Arda Güler, 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 17 yaşındaki Melih Bostan, 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin ve 15 yaşındaki İsak Vural, kendilerini birkaç yıl daha Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalıyor.

Törende konuşan Ali Koç "Göreve geldiğimizde bizden inşaat beklemeyin. Bizim yatırımlarımız tamamen spor odaklı olacak' demiştik. Akademi konusunda planlarımız var ve ciddi adımlar attık. Amacımız iyi futbol akademisine sahip olmak. Özkaynak önemli. İhracatçı bir kulüp olmak, yetiştirmek önemli" dedi.

Yaş ortalamasını düşürdüklerini belirten başkan Koç, "Biz geldiğimizde yaş ortalaması 30 üzeriydi, orada birkaç yaş küçültebildik yaşımızı. Geçenlerde Avrupa Kulüpler Birliği toplantısındaydım, bütün dakikaların yüzde 36'sını 30 yaş üstü futbolcuların aldığını gördük. Avrupa'da yaşlılara en çok, gençlere en az süre veren ülke Türkiye. O yüzden gençleşme operasyonuyla beraber Fenerbahçe'nin yapacağı kontratlardan ciddi bir yapısal değişikliğe gitmemiz gerektiğini söylüyorduk, burada da ilerleme sağladık. Antalya kampında tam 11 akademi oyuncumuz kampa katıldı. Slavia Prag maçında beş oyuncu bizimle birlikteydi" ifadelerini kullandı.

FERDİ TRANSFERİNİN PERDE ARKASINI ANLATTI

Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkasını anlatan Ali Koç "Ferdi, bilmiyorum kendisi biliyor mu, ben başkan seçildikten sonra yaptığımız ilk transferdir. İtalya'nın Sardunya Adası'na gittiğimde Cocu ile görüştüm. NEC'te oynayan bir Türk çocuk var, ne düşünüyorsun dedim. Çok iyi olur, çok iyi tanıyorum dedi. Ferdi'yi aldık" dedi. Koç, "İlk sezon U19'la daha çok maça çıktı. Bu sezon tavan yaptı. Vitor Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gelişmesinde onun da katkısı olduğunu biliyorum. Ferdi'den çok memnunuz, mutluyuz, sözleşme uzattığı için daha da memnun, daha da mutluyuz. Türk Milli Takımı'nı seçti." diye konuştu.

MUHAMMET GÜMÜŞKAYA VE ARDA GÜLER SÖZLERİ

Koç, Muhammet Gümüşkaya ve Arda Güler için ise şunları söyledi:

"Muhammed Gümüşkaya'yı çok takım istedi. 11 yaşından beri burada. Biz değerlendirecektik bu teklifleri. Vitor Hoca, Muhammed'i satmayacaksınız, kiralık da vermeyeceksiniz, ben bu çocuğu yetiştireceğim dedi. Keza öyle de oldu. Arda Güler, inşallah hep güler. Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesi nedeniyle teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği'ne, böyle bir futbolcu yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Ben nazara inanan biriyim. Allah nazarlardan saklasın.

YENİ HOCA İÇİN FLAŞ SÖZLER

Ali Koç basın toplantısında İsmail Kartal ve yeni hoca için "6 ay sonra yabancı hocayla çalışacağımız, para pul konuşmadan, kaotik bir dönemde takımı aldı. Bunu herkes yapmaz. Ben insan olarak İsmail Hoca'yı çok eski tanırım. Şartlar istediğimiz şekilde gelişirse daha uzun süre bir arada olacağız İsmail Hoca'yla." demesi dikkat çekti.

BERKE ÖZER'LE YOLLAR AYRILIYOR!

Ali Koç, Berke Özer için "Berke ile iki tarafın da hayrına seneye beraber olmamanın daha doğru olduğuna karar verdik" ifadesini kullandı.

FUTBOLCULARIN SÖZLERİ

Ferdi Kadıoğlu: Ben buraya 4 yıl önce küçük bir çocuk olarak geldim. Sakalım yoktu, 9 kilo daha azdım. Bu sezon benim için inanılmaz geçiyor. 4 yılımdaki en iyi performansımı getiriyorum. Fenerbahçe için önemli bir gün. Burada çok yetenekli oyuncular var.

Muhammed Gümüşkaya: Çok mutluyum. Burası benim evim, yuvam, ev sahibiyim ben burada. 11 yaşımda girdim kapıdan. Fenerbahçe sevgisi çok küçükken kalbime girdi. Bu sözleşmeler benim için formalite. Ben Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım.

Arda Güler: Aileme, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet ederiz inşallah. Sözleşme bizim için prosedür. Ben zaten Fenerbahçeliyim. Oynuyorum, oynamaya devam edeceğim. İyi ki Fenerbahçe!

Ertuğrul Çetin: Bugün burada olmamda kimin zerre kadar üzerimde hakkı varsa teşekkür ediyorum. Ben 11 yaşımda Fenerbahçe'ye geldim. Fikirtepe, Can Bartu, Samandıra her yerde oynadım. Bu sözleşme sadece prosedür. Biz Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. İyi ki Fenerbahçe!

Melih Bostan: 6 senedir buradayım. Buraya geldiğimden beri bu forma altında çok mutlu, gururluyum. Çok küçük yaştan beri a takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Kulübüm bana bu şansı verdi. Ben de çok çalışıp bu şansın karşılığını vereceğim. İyi ki Fenerbahçe!

İsak Vural: Kalbimde olan Fenerbahçe aşkıyla konuşacağım. Ben sarı lacivert renklerle doğmuş, büyümüş biri olarak bu stadyumda dünyanın en taraftarlarıyla oynamak için hayal kurdum. Babam ve dedem büyük Fenerbahçe taraftarıydılar. Bana bu sevgiyi aşıladılar. İyi ki Fenerbahçe!