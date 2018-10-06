Öne Çıkanlar
Fenerbahçe - Beşiktaş Sompo Japan
Basketbol
Haberler > Basketbol

Fenerbahçe: 78 - Beşiktaş Sompo Japan: 73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasındaki derbide Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup etti

06 Ekim 2018 Cumartesi, 19:22 | Güncelleme:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe sahaya Ahmet Düverioğlu, Sloukas, Datome, Melli ve Guduric ilk 5'iyle çıkarken, Beşiktaş'ta Kenan Sipahi, Erkan Veyseloğlu, Alexander, Buva ve Gibson ilk 5'te yer aldı.

Fenerbahçe ilk periyodu 18-16, ikinci periyodu 36-35, üçüncü periyodu ise 61-58 önde tamamladı. Son çeyrekte de rakibine üstünlüğü bırakmayan sarı lacivertli ekip, ligin ilk haftasında 78-73 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

FENERBAHÇE İÇ SAHADA 61 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonundaki ilk maçında kendi sahasında Beşiktaş'ı mağlup ederek iç saha galibiyet serisini sürdürdü. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kendi sahasında son olarak 26 Ekim 2015 tarihinde Torku Konya'ya 74-73'lük skorla mağlup olan sarı lacivertli ekip, o günden sonra iç sahada oynadığı 61 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol müsabakasını locadan takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER