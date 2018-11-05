Karşılaşmaya Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe, Moerman ve Dunston'la pota altından basketler üreten Anadolu Efes karşısında 7. dakikayı 18-15 üstün geçti. Melli ve Kalinic'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.
Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte, Guduric'in dış atışlardan Kalinic'in pota altından kaydettiği sayılarla Fenerbahçe, 15. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 34-27. Oyunda tempoyu artıran sarı-lacivertli ekip, Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla 17. dakikada farkı çift hanelere (40-30) taşıdı. Anadolu Efes, Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.
İkinci yarıda, iki ekip de çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı üretemedi. Anadolu Efes, Beaubois'in üç sayılık basketiyle 25. dakikada eşitliği (44-44) yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Vesely'in etkili oyunuyla 8-0'lık seri yakaladı ve 27. dakikada yeniden öne geçti: 52-44. Dunston'ın sayılarıyla konuk ekip farkı eritse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 57-53 önde girdi.
Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakika Doğuş Balbay'ın üç sayılık basketiyle öne geçti: 59-60. Oyunu dengeleyen Fenerbahçe, Vesely'in pota altından kaydettiği sayılarla 36. dakikayı 69-65 üstün tamamladı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Dunston ve Moerman'la serbest atışlardan arka arkaya sayılar bulan Anadolu Efes, 39. dakikada tekrardan üstünlüğü ele geçirdi: 69-70. Sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, normal sürenin sona ermesine 19 saniye kala yeniden öne geçti: 72-70. Larkin'le serbest atışlardan sayılar üreten konuk ekip, maçın sona ermesine 11 saniye kala eşitliği (72-72) yakaladı. Karşılaşmanın normal süresi 72-72 tamamlandı ve müsabaka uzatmaya gitti.
Uzatma bölümüne Sloukas'ın iç ve dış atışlarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 42. dakikada farkı 6 sayıya (78-72) çıkardı. Moerman'ın üç sayılık, Larkin'in pota altından bulduğu sayılarla Anadolu Efes, 44. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 81-79. Serbest atışlardan bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, sahadan 86-79 galip ayrıldı.
FENERBAHÇE: 86 - ANADOLU EFES: 79
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Kerem Baki
Fenerbahçe: Sloukas 16, Melih Mahmutoğlu 11, Kalinic 17, Vesely 14, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 12, Egehan Arna, Sinan Güler, Melli 6, Guduric 6
Anadolu Efes: Micic 10, Larkin 8, James Metecan Birsen, Moerman 18, Dunston 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 2, Doğuş Balbay 9, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 12, Birkan Batuk
1. Periyot: 26-23
Devre: 44-40
3. Periyot: 57-53
Normal süre: 72-72
Beş faulle oyundan çıkan: 41.06 Micic (Anadolu Efes), 41.50 Melli (Fenerbahçe)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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