Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 88-84 yendi.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, Bayern Münih 3. kez yenildi.

Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçı da kazandı.

Fenerbahçe: 88 - Bayern Münih: 84

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe: Sloukas 8, Kalinic 11, Datome 19, Melli 2, Lauvergne 10, Guduric 10, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 3, Green, Sinan Güler

Bayern Münih: Jovic 12, Dedovic 9, Lucic 13, Barthel 7, Booker 15, Williams 7, Dangubic 8, Lo, Koponen 11, Radosevic 2

1. Periyot: 28-26

Devre: 51-48

3. Periyot: 65-65

Karşılaşmaya Sloukas'ın asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler çıkararak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 15-14 üstün geçti. Bayern Münih, Booker ve Lucic'in isabetli atışlarıyla dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler Sloukas'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Fenerbahçe, müsabakanın ikinci periyoduna boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile basketler bularak girdi. Sarı-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermeyen Bayern Münih karşısında soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım, Barthell'in 25. dakikada üst üste bulduğu basketlerle öne geçti: 59-56. Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun art arda kaydettiği sayılarla toparlandı ve 28. dakikada 61-61 eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve dördüncü çeyreğe 65-65 eşitlikle girildi.

Bayern Münih, son periyoda Koponen ile Williams'ın üç sayılık basketleriyle başladı. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Fenerbahçe, 34. dakikada 72-71 öne geçti. Maçın son bölümünde savunmasını sertleştiren ve Guduric ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 88-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 19 sayı kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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