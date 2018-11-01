Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 88-84 yendi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, Bayern Münih 3. kez yenildi.
Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçı da kazandı.
Fenerbahçe: 88 - Bayern Münih: 84
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)
Fenerbahçe: Sloukas 8, Kalinic 11, Datome 19, Melli 2, Lauvergne 10, Guduric 10, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 3, Green, Sinan Güler
Bayern Münih: Jovic 12, Dedovic 9, Lucic 13, Barthel 7, Booker 15, Williams 7, Dangubic 8, Lo, Koponen 11, Radosevic 2
1. Periyot: 28-26
Devre: 51-48
3. Periyot: 65-65
Karşılaşmaya Sloukas'ın asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler çıkararak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 15-14 üstün geçti. Bayern Münih, Booker ve Lucic'in isabetli atışlarıyla dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler Sloukas'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.
Fenerbahçe, müsabakanın ikinci periyoduna boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile basketler bularak girdi. Sarı-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermeyen Bayern Münih karşısında soyunma odasına 51-48 üstün gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım, Barthell'in 25. dakikada üst üste bulduğu basketlerle öne geçti: 59-56. Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun art arda kaydettiği sayılarla toparlandı ve 28. dakikada 61-61 eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve dördüncü çeyreğe 65-65 eşitlikle girildi.
Bayern Münih, son periyoda Koponen ile Williams'ın üç sayılık basketleriyle başladı. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Fenerbahçe, 34. dakikada 72-71 öne geçti. Maçın son bölümünde savunmasını sertleştiren ve Guduric ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 88-84 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 19 sayı kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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