Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonuna doğru farkı açan Fenerbahçe ilk periyodu 9 sayı farkla üstün bitirdi: 26-17.

İkinci çeyrekte de hücumda etkili olan sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 55-36'lık üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek sonunda da farkı koruyan Fenerbahçe son çeyrekte rakibinin çabalarına rağmen salondan 95-89 galip ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Olympiakos SFP ise üçüncü maçını da kaybetti.

Fenerbahçe'de Howard 23, McBride 22 sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte ise Megan Gustafson 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.