Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol Kadınlar EuroLeague
ABONE OL

Fenerbahçe Alagöz Holding, Olympiakos SFP'yi devirdi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos SFP takımını 95-89 yendi.

Fenerbahçe Alagöz Holding, Olympiakos SFP'yi devirdi

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonuna doğru farkı açan Fenerbahçe ilk periyodu 9 sayı farkla üstün bitirdi: 26-17.

İkinci çeyrekte de hücumda etkili olan sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 55-36'lık üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrek sonunda da farkı koruyan Fenerbahçe son çeyrekte rakibinin çabalarına rağmen salondan 95-89 galip ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti. Olympiakos SFP ise üçüncü maçını da kaybetti.

Fenerbahçe'de Howard 23, McBride 22 sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte ise Megan Gustafson 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brooklyn Nets'te Jacque Vaughn dönemi
BASKETBOL Brooklyn Nets'te Vaughn dönemi
Sasa Djordjevic yeni adresi belli oldu
BASKETBOL Sasa Djordjevic yeni adresi belli oldu
Lakers'tan son 7 yılın en kötü açılışı!
BASKETBOL Son 7 yılın en kötü başlangıcı!
Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz
BASKETBOL "İşimiz zor ama biz zorları seviyoruz"
Fenerbahçe Euroleague'de Kızılyıldız'ı konuk edecek
BASKETBOL Fenerbahçe Kızılyıldız'ı konuk edecek
Anadolu Efes Euroleague'de Real Madrid'e konuk olacak
BASKETBOL Anadolu Efes, Madrid'e konuk olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu ile TEMSA arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı
BASKETBOL TBF ile TEMSA arasında sponsorluk anlaşması
FIBA'dan Alperen Şengün paylaşımı
BASKETBOL FIBA'dan Alperen Şengün paylaşımı
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
BASKETBOL Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye teşekkür
Alperen Şengün 'double-double' yaparak Houston Rockets'a galibiyeti getirdi!
BASKETBOL Alperen takımına galibiyeti getirdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.