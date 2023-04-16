Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 90+6. dakikada attığı golle mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin aldığı galibiyeti değerlendirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    ERMAN TOROĞLU: JESUS BU SEFER İŞİ KURTARDI

    Hep şunu söylerim; İstanbul'da üç büyüklerden puan alacaksan en az 2 gol atacaksın, bir gol yetmez. Hele bazı oyuncuların varsa alakasız bir pozisyonda penaltı yapan… O zaman başarılı olma şansın sıfır. İki bardaktan biri kırılacaktı, A.Gücü kırıldı. Ama sakın hakeme kabahat bulmasınlar, öyle bir penaltı yaparsan yenilgi kaçınılmaz olur. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Jesus bu sefer değişikliklerle işi kurtardı. Ama onun herhalde manevi bir oğlu var Pedro diye… Adam geldiğinden ne beri yok ama ısrarla oynatıyor. Bence bir de nüfusuna alsa iyi olur. F.Bahçe ilk yarıda Arda ile beraber bayağı iyi işler yaptı, iki topları da direkten döndü. Ama şampiyonluk için 90 dakika iyi futbol oynamak lazım. Ve defansta bu kadar ağır kalmamak lazım. (SABAH)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: 3 PUAN VE İRFAN CAN KAZANILDI

    Yorulan Arda ve Zajc yerine Crespo ve İrfan dahil oldu. Zaten yapılacak başka da bir şey yoktu. Ama bu iki isim adeta kader oldu. İrfan topu ezdi, Lamine Diack topu kaptı ve Crespo faul yapamadı. Ali Sowe'nin koşusuna Attila cevap veremeyince kaleci İrfan Can'ın ilk kurtarışına karşın gol yenildi. 85'de Hanousek'in gereksiz faulü ile kazanılan penaltı beraberliği getirdi.

     
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Penaltıyı yaptıran İrfan taraftarı da kazanma adımı attı. Yenilen golde hatası olan bu ikili Crespo ve İrfan galibiyeti getirdiler. Bu galibiyet yarışı bir fikstür haftası daha devam ettirdi. Ama daha da önemlisi İrfan yeniden kazanıldı. Crespo ve Osayi de bu kadar unutulmayı haketmediklerini gösterdiler. (HABERTÜRK)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    AHMET ÇAKAR: VERİLEN PENALTI TAM BİR UYDURMA

    Aslında 81. dakikada lig bitmişti. Galatasaray, 'Şampiyon' olmuştu. Fenerbahçe'nin ikinciliği bile tehlikeye girmişti. Ama ne olduysa 81. dakikadan sonra oldu. Sonradan oyuna giren Crespo ve İrfan Can maçı kurtardılar. 81. dakikada ne kaleci İrfan Can ne de Szalai, Sow'un golünü engelleyemediler. Fenerbahçe düşe kalka bazen de mucizelerle ligde tutunmaya devam ediyor.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Gelelim hakem Atilla Karaoğlan'a… Verdiği penaltı tam uydurma ve eyyam penaltısı. İrfan Can, sağ gözüyle rakibe bakıp, önüne geçip, göğüs temasını alıp kendini yere atıyor. Yazıktır, günahtır. Ayrıca ilk yarının son dakikasında da İsmail Yüksek'e verdiği sarı kart mutlak hatalı. Bırakın kartı, faul bile yok. (SABAH)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    ERCAN GÜVEN: ARDA'YI EN KÖTÜ KULLANMA ŞEKLİ

    Sezon sonu mu olur, bir sonraki sezon sonu mu bilinmez ama Jorge Jesus gelecekte buralardan gittiğinde, sakın “Arda benim talebemdi” demesin kimselere!.. O sırada, Arda, Avrupa futbolunu kasıp kavuracaktır çünkü. Tanışanlar şöhretinde kendine yer arayacaktır. Açıkçası hiç de iyi bir hoca olamadı Arda’ya Jesus... Hem sorarlar adama, “Fenerbahçe gibi dev bir kulüpte bu kadar müthiş bir futbolcuyla nasıl şampiyon olamadın?” diye.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Bir sezon boyunca en kötü şekilde kullandı Arda’yı. Dün, ilk on bire koyduysa, sebebi konserle maça seyirci çekmeye çalışan Amerikan tarzı spor karşılaşmalarında olduğu gibi küskün ve ayakları geri geri giden taraftarı tribüne çekmek içindi. Evet... Hoş görünmek, şampiyonluğa inanmayan taraftarın gönlünü almaktı maksat. Gerçekten Arda’nın üstün yeteneklerini kullanmak isteyen bir hoca, sol ayaklı genç yeteneği Hanousek gibi güçlü fizikli Ankaragücü sol bekinin karşısına sağ kanada mı hapseder, yoksa Alex gibi serbest bırakıp kilit paslar, ekstra şutlar atacağı, oyun kuracağı santrfor arkasına mı koyar? Arda girdi, Jesus’un başı belaya girdi aslında!.. Bugüne kadar niye doğru dürüst oynatmadın sorusunu yeniden gündeme geldi. Aldığı topların tamamını doğru değil mükemmel kullandı Arda. Jesus, bir gün işin aslını Brezilyalı gazetecilere anlatsa da öğrensek! (MİLLİYET)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    GÜRCAN BİLGİÇ: MUCİZELER SEZONU

    Karagümrük maçı sonrasında Jesus'a başka şans da bırakmamıştı. Sistem takımı "tamam"... Ama yangın söndürme butonu eksikti, Arda geldi... Son 20 dakikada tarih yazıldı. 10 dakikası uzatmalar... 81'de yenik duruma düşüp, 10 dakika galibiyetin sevinç yumağı olmak. Şampiyonluk "Gitti" derken, yeniden yarışa girmek. Fenerbahçe açısından tam bir "Mucizeler" sezonu yaşanıyor aslında. Rakibi yeniyorlar, hakemi işlemden çıkarıyorlar, hatta kendi taraftarlarıyla bile mücadele ediyorlar. Hâla yarıştılar, hâla vazgeçmiyorlar. Yani; Jesus haklı... Takım inanmış, taraftarını bekliyor... (SABAH)

     
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    İLKER YAĞCIOĞLU: FENERBAHÇE YARIŞTA KALDI

    Dün gece ilk 45 dakikanın yıldızı Arda'ydı. 18 yaşındaki Fenerbahçe'nin genç yıldızı harika oynadı. Topu ayağına aldığında stattaki taraftarları ve televizyon başındaki milyonları yaptığı hareketlerle büyüledi. İsmail Yüksek de ona eşlik eden bir diğer oyuncuydu. Geçen haftaki maçtan sonra taraftarlar bizim kadar şampiyonluğa inanmıyor diye bir demeç vermişti. Sebebini merak ediyorsa dün geceki oyuna baksın. Fenerbahçe geriye düştüğü maçı zor da olsa çevirdi ve yarışın içinde kaldı. Bu gol bana 2010/11 sezonunda Santos'un Gaziantep'e attığı golü hatırlattı. (TAKVİM)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    DENİZ ÇOBAN: PENALTI YANLIŞTI, JESUS ATILABİLİR

    İlk yarının sonlarına doğru İsmail'e kart gösterirken, pozisyonda faul bile yoktu. Bu pozisyona itiraz etmek için devre bitiminde oyun alanına giren Fenerbahçe teknik sorumlusuna kart göstermemesi kabul edilemezdi. Hakem, Jesus'un tavırlarına göre sarı ya da kırmızı kart tercihi kendisine kalmıştı, ne konuştuklarını bilme şansımız yoktu. Ama minimum sarı kart olabilirdi. Maçın 62. dakikasında Arda koluyla Kitsiou'ya net bir faul yapıyor ancak hakem oyunu devam ettiriyor.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Maçın 84. dakikasında Fenerbahçe lehine verilen penaltı yanlıştı. Orta yapılacakken İrfan Can rakibini gözlemliyor. Önüne doğru hamle yaparak, kendisine temasını hissettiğinde kendisini yere bırakıyor. Burada bir penaltıdan söz etmemiz mümkün değil. (FANATİK)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    UĞUR MELEKE: YAŞINDAN HABERİ OLMAYAN ADAM

    Dün Kadıköy’de ilk devrede sahada 21 kişi top koşturuyor, biriyse onlardan farklı bir spor yapıyor gibiydi. Tribündeki hemen herkes topun ona geleceği anı bekliyor, zira meşin yuvarlağın onun ayağında olduğu saniyeler, bilet için verdiğiniz paranın karşılığı demek. Dün Kadıköy’de iki ayrı film vardı adeta: Biri Fenerbahçe-Ankaragücü maçında yaşananlar. Diğeriyse Arda’nın özel gösterisi. İkinci yarıda yoruldu ama ilk 45’te özel bir solo performans sahneledi genç adam.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Maçın ilk perdesi 45 dakikalık Arda şovuydu. 46-80 arası yaşanan ikinci perde kör dövüşü şeklinde geçti. 80’de gelen Sowe golü Fenerbahçe’yi de canlandırdı ve üçüncü perde başladı: Oyuna sonradan giren İrfan önce kaptırdığı topla yenilen gole sebep oldu. Sonra bir penaltı kazandı, bir de asist yaparak 3 puanı takımına getiren adam oldu. Arda’nın kontağı çevirdiği, İrfan’ın kapattığı bir maçtı Kadıköy’deki. (HÜRRİYET)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: ÇİFT SANTRFOR MECBURİYET Mİ!

    En sonunda kritik dakikada Ankaragücü golcüsü Ali Sowe ile skor avantajı yakaladı. Artık işler çok zordu. Beraberlik dahi Fenerbahçe'ye yetmiyordu ama son dakikalara girilirken Hanousek'in müdahalesine hakem bir penaltı çaldı. Bana göre çok ağır bir karardı. Ama o atmosferde hiç gereği yokken bu tip hareketlerle takımın başına iş açmayacaksın. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Sonrasında beraberliğin getirdiği moralle Fenerbahçe takım halinde hırslandı ve sonunda Crespo, galibiyet golünü attı ama mimarı İrfan Can Kahveci'ydi. Maçın geneline baktığımda eleştirilecek iki isim var biri Serdar Dursun biri de yerine giren Pedro. Acaba Jesus çift santrforla oynamaya mecbur mu? Böyle bir mecburiyet mi var! (SABAH)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    SERKAN AKCAN: ÖNCE ŞOV SONRA TER

    Arda’yı sağ ayağının üzerine yönlendirmek isteyen Tolunay Kafkas, Zahid’i oyundan alıp Djokanoviç’le iç koridorunu güçlendirdi ve hedefine ulaştı. Arda çizgide kaldı, Ali Sowe ekstra savunma koşularından kurtuldu, iştahını rakip kaleye doğru kullandı. Jesus, 78’e kadar Arda dahil forvetlerinin arkasında oynayan tüm merkezini değiştirmek zorunda kaldı. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Ne var ki, Jesus bu değişimin meyvesini toplamayı beklerken Emre Mor’un rakip ceza sahasının önünde İrfan Can Kahveci’nin sağ ayağına attığı pas döndü Fenerbahçe kalesine gol oldu. Sonrası İrfan Can önderliğinde geri dönüş hikayesi. Kazandırdığı penaltı ve Crespo’ya hazırladığı ikinci gol pozisyonuyla İrfan Can gecenin hamlesi olmayı başardı. (FANATİK)
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    ENGİN KEHALE: ARDA GÜLER BAŞLADI, CRESPO BİTİRDİ

    İlk yarıda Arda Güler tam anlamıyla şov yaparken, hayat veren gol Crespo’dan geldi. Bazı oyuncular vardır, top ayağına geldiğinde heyecanlanırsın. Ağzın açık, bir sonraki pozisyonda ne yapacağını beklersin. Çünkü bilirsin ki yapacak, yine yapacak. Arda Güler, Gavi’nin karakterine, Pedri’nin yeteneğine sahip, çok özel bir adam. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları: "Mucizeler sezonu"

    Beşiktaş maçının ardından sezonun ikinci kırılma anında geri düşmeye muazzam bir tepki verdi Fenerbahçe. Önce penaltıdan Valencia, sonra kadife bir dokunuşla Crespo sarı lacivertlilere kalp masajı yapıp hayata döndürdü. (HÜRRİYET)

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.