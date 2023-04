Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yazar yorumları

Ne var ki, Jesus bu değişimin meyvesini toplamayı beklerken Emre Mor’un rakip ceza sahasının önünde İrfan Can Kahveci’nin sağ ayağına attığı pas döndü Fenerbahçe kalesine gol oldu. Sonrası İrfan Can önderliğinde geri dönüş hikayesi. Kazandırdığı penaltı ve Crespo’ya hazırladığı ikinci gol pozisyonuyla İrfan Can gecenin hamlesi olmayı başardı. (FANATİK)