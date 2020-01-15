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HaberlerFutbol

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak: Kadıköy daha farklı olacaktır

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın, daha az süre alan oyuncuların performansını görmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Volkan Kazak

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, bu maçta takımın eksiklerini yakından gördüklerini belirterek, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görmek açısından önemli bir sınav oldu. Bu maçta eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası iki ayaklı bir maç. Kadıköy’de bir maç daha var. O daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci bizi bekliyor. Bu maçlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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