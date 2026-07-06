Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı
Fenerbahçe, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıklarına Avusturya'da başladı ve ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmalarıyla devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-Lacivertliler, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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