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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı

        Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı

        Fenerbahçe, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıklarına Avusturya'da başladı ve ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        Fenerbahçe sezonu açtı

        Süper Lig 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core (merkez bölge) çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmalarıyla devam eden günün ilk antrenmanı; dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

        Sarı-Lacivertliler, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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