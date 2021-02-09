Fenerbahçe Başakşehir CANLI YAYIN - Türkiye Kupası FB maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11'ler ve kadrolar

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.45

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Ülker

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Lemos, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Sinan, Thiam, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Ponk, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay, Junior Fernandes, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı. Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor.

Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç saati netlik kazanacak.