Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle: Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalanan sarı-lacivertliler, 3 lig maçını kazanıp sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak istiyor. İki takım bugüne kadar 35 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edecek olan futbolseverler, Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı yayın bilgisini gündemine aldı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...