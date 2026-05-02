        Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Başakşehir maç özeti ve golleri

        Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti?

        Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Talisca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maç sonunda puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı skoru ve golleri...

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 22:13
        Fenerbahçe - Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalanan sarı-lacivertliler, 3 lig maçını kazanıp sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak istiyor. İki takım bugüne kadar 35 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı golleri...

        FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maç sonunda puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK

        RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor.

        Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

        Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
