Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, 4 Nisan 2015'te sarı-lacivertli futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faillerinin ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

FBTV'de katıldığı programda açıklamada bulunan Karaçam, saldırının faillerinin bulunmasını inançla beklediklerini dile getirerek, "Olayın acı tarafı bir yana esas üzücü tarafı, bu kadar süre içinde faillerinin bulunamamış olması." dedi.

"Fenerbahçe, kasıtlı bir girişimin, hareketin, kampanyanın çok çirkin, çok acı ve Türk sporuna yakışmayan bir örneğiyle karşı karşıya kaldı." diyen Karaçam, "Allah'ın izniyle ufak tefek zararlarla o gece atlatıldı. Bu olayın üzerine gidilmemesi ve faillerinin bugüne kadar bulunamaması ve gizlilik içinde bu konuların gerçekleşmiş olması sadece Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe'yi sevenleri değil, aynı zamanda tüm Türkiye'de bu gibi olayların karşısında olan geniş bir kitleyi de etkilemiş durumda. Biz hala büyük bir umutla, inançla faillerin bulunmasını bekliyoruz ve bir daha ne Fenerbahçe için ne de başka kulüpler için bu tür olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.