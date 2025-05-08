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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gündemlerinde seçim olmadığını vurgulayan Koç, "Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir!" ifadesini kullandı. Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe derneklerinden destek geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:21
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a destek
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündemlerinde seçim olmadığını vurgulayan Koç, "Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız. İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir!" ifadesini kullandı.

        4 YILDIZ TRANSFER MESAJI

        Kadrolarına en az 4 takviye yapacaklarını belirten ve bu konuda Mourinho ile konuştuklarını ifade eden Koç, "Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesinde oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Önümüzdeki sezon mevcut kadromuzu, direkt 4 tane 11'de oynayacak, 'Skriniar' seviyesinde alınabilecek, takımı hızlandıracak, aynı zamanda Dzeko'nun, Tadic'in liderliğini daha da geliştirecek futbolculara odaklanacağız. Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden 4 top oyuncu transferi, 5-6 olabilir" dedi.

        DERNEKLERDEN DESTEK GELDİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından bazı Fenerbahçe derneklerinden başkana destek geldi.

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