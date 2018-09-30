Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişatı Çaykur Rizespor deplasmanında da sürdü. Sarı-lacivertliler maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezon ligdeki 4. mağlubiyetini elde etti ve 7. hafta sonunda 7 puanda kaldı. Phillip Cocu yönetiminde 10 resmi maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların 6'sında rakibine kaybetti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rizespor maçının ardından sarı-lacivertli taraftarların yanına gitti. Burada taraftarlarla konuşan Ali Koç'un "Size karşı mahcubum. Öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiklerimizden dolayı özür diliyorum. Ne deseniz haklısınız. Dediğiniz gibi bu kutsal forma herkese nasip olmaz. Artık sabredin de demiyorum. Özür dilerim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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