Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Chobani Stadı'nda konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde başkan Saran, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Müsabakaların sonunda çok konuşan bir başkan olmayacağını ve ilk maç sebebiyle açıklama yaptığını dile getiren Saran, "Ben normalde maçlardan sonra konuşan bir başkan olmayacağım. Bugün ilk maçım diye konuşuyorum. Fakat şunu hatırlatayım. Seçim zamanında sizlere hep dedim ki 'Tekmeye kafa ile giren bir takım olacağız' dedim. Bugün Nene'yi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz." ifadelerini kullandı.