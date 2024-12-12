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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 69 - Monaco: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 69 - Monaco: 99 | MAÇ SONUCU

        THY EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynayan mücadeleden 99-69 mağlup ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:57
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        Fenerbahçe Beko evinde farklı mağlup!
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        EuroLeague’in 15’inci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği AS Monaco’ya 99-69 mağlup oldu.

        Bu sonucun ardından AS Monaco 10 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe Beko 5’inci mağlubiyetini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu.

        AS Monaco’da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.

        SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

        HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic

        FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4

        AS MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21

        1’İNCİ PERİYOT: 19-17

        DEVRE: 38-43

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-72

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