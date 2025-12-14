Habertürk
        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

        Potada derbi heyecanı! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 17:22 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için nefesler tutuldu. Bugüne kadar oynanan 161 mücadeleden 94'ünü lacivert-beyazlılar, 67'sini ise sarı-lacivertliler galip geldi. Son olarak EuroLeague’de iki takım arasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 69-79 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes basketbol maçı, 14 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

        4

        Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

        5

        Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

