Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı için nefesler tutuldu. Bugüne kadar oynanan 161 mücadeleden 94'ünü lacivert-beyazlılar, 67'sini ise sarı-lacivertliler galip geldi. Son olarak EuroLeague’de iki takım arasında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 69-79 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...