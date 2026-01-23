Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 1 maç eksiği ile 24. haftaya 3. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...