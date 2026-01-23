Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son olarak Virtus Bologna'yı 85-80 mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Baskonia maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı 22 maçta 15 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak 1 maç eksiği ile 24. haftaya 3. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko - Baskonia karşılaşması, 23 Ocak 2026 Cuma bu akşam saat 20.45’te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
2025-26 - Normal sezon - Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 93-108 Fenerbahçe Beko
2024-25 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 82-77 Baskonia Vitoria-Gasteiz
2024-25 – Normal sezon – Baskonia 88-76 Fenerbahçe Beko
2023-24 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 111-96 Baskonia
2023-24 – Normal sezon – Baskonia 80-79 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko
2022-23 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 70-76 Cazoo Baskonia
2021-22 – Normal Sezon – Bitci Baskonia 77-62 Fenerbahçe Beko
2021-22 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 75-53 Bitci Baskonia
2020-21 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 96-76 TD Systems Baskonia
2020-21 – Normal Sezon – TD Systems Baskonia 86-68 Fenerbahçe Beko