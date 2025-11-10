Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'da Wilbekin şoku! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da Wilbekin şoku!

        Fenerbahçe Beko'da yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin'in sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildi. Tecrübeli oyun kurucu bir süre parkelerden uzak kalacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 16:46 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de Wilbekin şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontroller sonucunda sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı