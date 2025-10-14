Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Dubai Basketbol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 4. haftasında Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        Giriş: 14.10.2025 - 18:26 Güncelleme: 14.10.2025 - 19:51
        1

        Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta da rakiplerine mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligin yeni takımı Dubai Basketbol karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı 14 Ekim 2025 Salı bugün saat 20:45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

        4

        SON ŞAMPİYON KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR

        Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.

        5

        FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

        14 Ekim 20.45: Fenerbahçe- Dubai Basketball

        16 Ekim 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih

        19 Ekim 15.30: Galatasaray-Fenerbahçe

        24 Ekim 20.30: Anadolu Efes-Fenerbahçe

