Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel-Aviv maçının ev sahibi değişti! Kritik mücadele Belgrad'a alındı Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko´nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.