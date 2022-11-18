Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 8. haftasında ağırladığı Panathinaikos'u 107-77'lik skorla dağıttı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından maçın ilk periyoduna Fenerbahçe Beko etkili başladı.

Calathes, Hayes-Davis ve Pierre ile gelen sayılarla sarı-lacivertlilerin 7-0 öne geçmesi üzerine konuk ekip, periyot bitimine 8 dakika 15 saniye kala molaya gitti. Motley'in pota altı sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, periyot bitimine 2 dakika kala, Wolters ve Bacon'un üçlük şutlarıyla etkili olan Panathinaikos'a yakalandı: 20-20. Beraberlikten sonra üstünlük kuran konuk ekip, ilk periyodu da 22-25 önde tamamladı.

İkinci periyot başlangıcında bu kez sarı-lacivertliler etkili oynadı. Fenerbahçe Beko'nun, Edwards ve Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle bir anda 5 sayılık fark yakalaması üzerine konuk ekip ilk iki dakika sonunda molaya gitti: 30-25. Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğü, diğer oyuncuların pota altı sayılarıyla devre bitimine 5 dakika kala, 11 sayıyla maçtaki en büyük farkı yakaladı: 41-30. Rakip takımın farkı eritme çabalarına izin vermeyen, Wilbekin'in etkili oyunuyla 15 sayılık üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, devreyi 55-40 önde bitirdi.