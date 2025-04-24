Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefeler tutuldu. Bu yıl içinde üç kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçların tamamı Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, dörtlü finale yükselen taraf olacak. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...