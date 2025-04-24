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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Playoff serisi ikinci maçında Paris Basketbol'u konuk ediyor. İlk maçı 83-78 kazanan sarı lacivertliler seride durumu 1-0'a getirmişti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemdeki yerini aldı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:43
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        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefeler tutuldu. Bu yıl içinde üç kez karşılaşan iki takım arasında oynanan maçların tamamı Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile sona erdi. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, dörtlü finale yükselen taraf olacak. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko-Paris Basketball play-off ikinci maçı 24 Nisan Perşembe bugün saat 20:45'de oynanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele S Sport ekranından yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO SERİDE 1-0 ÖNDE!

        THY Euroleague'de sezonun ilk maçını 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko'da ilk maçta Wade Baldwin 15 sayı ve 2 asistlik performansıyla takımı adına en skorer isim olurken Paris Basketball'da ise Nadir Hifi attığı 21 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

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        İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

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